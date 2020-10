Vermiste Celine (15) ongedeerd terecht, verdachte opgepakt: ‘Ouders zijn zielsgelukkig’

AMBER ALERTDe 15-jarige Celine uit het Brabantse Berghem is weer terecht. Het meisje werd sinds vrijdag vermist , maar is woensdagavond laat ongedeerd teruggevonden, laat de politie weten op Twitter. ,,Dit is echt geweldig nieuws”, zegt Jeroen Baardemans, woordvoerder van de familie. ,,Ze zijn nu onderweg om hun dochter op te halen.”

Een verdachte is aangehouden in verband met de vermissing, aldus de politie. Waar en hoe Celine is gevonden, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat ‘nadere info’ over de zaak mogelijk donderdag volgt.

Zielsgelukkig

,,De ouders zijn zo enorm blij dat hun dochter veilig is. Dat was het enige dat telde. Ze zijn zielsgelukkig. Voor zover ze weten gaat alles goed met Celine. Ze gaan haar nu ophalen”, zei Baardemans iets na twaalf uur tegen deze site.

Over de verdachte kan Baardemans nog niets zeggen. ,,Daar weten de ouders ook nog niets van. Dat is voor hen ook minder interessant. Het allerbelangrijkste is het welzijn van Celine.”

Baardemans werd gisteravond laat aangewezen als woordvoerder. De familie wilde zich honderd procent concentreren op de zoektocht en had derhalve geen tijd om de media te woord te staan.

Amber Alert

Eerder op woensdag werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van Celine. Volgens de politie was zij mogelijk in levensgevaar en in ‘zorgwekkend gezelschap’. Ze zou vrijdag door een onbekende man, vlakbij haar woning in Berghem, zijn opgepikt en vervolgens zijn weggereden. Vooralsnog is onduidelijk wie de man op de foto’s is en of Celine vrijwillig of onvrijwillig met hem is meegegaan.

De familie van Celine richtte zich eerder in een persoonlijke oproep rechtstreeks tot de persoon die meer informatie zou hebben over haar verblijfplaats. ,,Open je hart, en breng Celine bij ons terug. Dat is de belangrijkste boodschap die de familie op dit moment wil uitdragen”, zei woordvoerder Baardemans. ,,Je kunt je voorstellen dat de familie het op dit moment ontzettend zwaar heeft. Ze zijn radeloos en zeer emotioneel. Ze maken zich ongelooflijk veel zorgen om het welzijn van Celine.”

Vreest voor leven

Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Een Amber Alert wordt 1 à 2 keer per jaar ingezet.

