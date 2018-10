Vermiste Nederlander Thailand weer terecht en maakt het goed

UpdateDennis Wielaard, de 45-jarige Nederlander die vermist was in Thailand, is weer terecht. Hij maakt het goed, meldt zijn vader vanuit Marbella. De familie had alarm geslagen, omdat de man maandag niet volgens planning terugkeerde van zijn vakantie.

,,Vanochtend hebben wij heel kort contact met hem gehad en we zijn vooral opgelucht dat hij leeft en gezond is,” vertelt vader Hans Wielaard. ,,We weten inmiddels dat hij vrijwillig heeft gekozen om daar te blijven, maar voor ons is alles ook nog één groot vraagteken.”

Zo weten de ouders van Dennis alleen dat hij gezond is en dat hij terug zal keren naar Nederland. Wanneer dat het geval is, is nog steeds onbekend. ,,Hij heeft inmiddels een Thais telefoonnummer, maar de communicatie verliep erg moeizaam. Natuurlijk hopen we nog op een uitleg, maar voor nu zijn we vooral blij dat hij leeft.”

Hij en zijn vrouw bedankten via Facebook iedereen die had uitgekeken naar hun zoon. Een Thaise fotograaf twitterde een foto waarop de man in de bekende badplaats Pattaya poseerde met agenten van de immigratiedienst en de toeristenpolitie.