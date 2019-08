Vermiste meisje (12) uit Tilburg weer gevonden

De tiener verdween gisteravond nadat ze vanuit haar ouderlijk huis op de fiets naar een vriendinnetje was vertrokken. Uit onderzoek bleek vanmorgen vroeg dat ze helemaal geen afspraak had met dit vriendinnetje. Sindsdien ontbrak elk spoor, waarna er een Vermist Kind Alert werd uitgegeven. De politie gaf aan ‘zich ernstig zorgen’ te maken.

Zeldzaam

Een Vermist Kind Alert is onderdeel van het Amber Alert, alleen wordt dit regionaal verspreid. Het Alert over het vermiste kind van gisteravond is in een straal van 25 kilometer in en rondom Tilburg verspreid.

Een Amber Alert komt niet vaak voor. Sinds 11 november 2008 zijn er 27 alerts gestuurd. De laatste keer werd het gebruikt voor de vermiste Hania uit Rotterdam. Zij werd teruggevonden in het gezelschap van een Amerikaan in een hotel in Rotterdam. Ze had hem leren kennen via internet.