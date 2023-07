Vermiste tiener overleden in zee, lichaam aangespoeld op strand: ‘Hij probeerde anderen te helpen’

met videoDe tiener die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij de Wassenaarse Slag, is overleden. Zijn lichaam werd woensdagochtend gevonden op het strand tussen Katwijk en Wassenaar. De eerste badgasten komen een paar uur later al weer aan, zich bewust van de risico’s. ‘De stroming is te ruig.’

Woensdagochtend: de eerste badgasten en strandwandelaars druppelen in kleinen getale het strand op. De politie, ambulances en reddingsdiensten zijn inmiddels weg. Behalve een onstuimige zee herinnert weinig nog aan het drama dat van dinsdagavond tot woensdagochtend plaatsvond op de badplaats.

Bij de nabijgelegen strandtenten zit de schrik er nog goed in. Een medewerkster van strandpaviljoen Luchtig vertelt over de calamiteiten van de avond ervoor. ,,Gisteravond kwam er plots een Duitser binnenrennen. 'We need help’ schreeuwde hij. Kennelijk waren er drie onder water gegaan. Toen we weggingen waren er twee gered, en toen ik hier vanmorgen rond negenen aankwam bleek de laatste ook te zijn gevonden. Hij was dood.”

Een medewerker van strandtent Bida Baai vertelt dat de zoekwerkzaamheden de nodige indruk op personeel en gasten maakte. ,,We hoorden het nieuws, en niet veel later zat de zee vol met boten van het KNRM, stond er politie op het strand en vlogen er helikopters rond.”

Een helikopter zocht mee vanuit de lucht. Ook strandgangers hielpen mee.

Drie buitenlandse toeristen – volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) waren het familieleden – gingen dinsdag aan het eind van de middag de zee in en raakten vervolgens in problemen. Strandgangers die het zagen gebeuren, vroegen in een strandtent om hulp.

Twee van de toeristen konden het strand veilig bereiken. Eén van hen kreeg vermoedelijk hulp van een surfer. De derde zwemmer, een jongen van ongeveer 16 jaar oud, verdween echter uit zicht. ,,Hij zou de twee anderen hebben proberen te helpen”, zegt een woordvoerder van de KNRM. Maar volgens zijn familie kon hij niet goed zwemmen.

Zoekactie

Van de jongen ontbrak ieder spoor, dus snelden de twee toeristen naar de reddingsbrigade. Een grote zoekactie volgde. Urenlang hebben de hulpdiensten in het water naar de tiener gezocht. De KNRM zocht met meerdere boten de kuststrook af. Ook strandgangers hielpen mee en vormden een menselijke ketting en liepen zo door het water in de hoop de jongen te vinden. Een helikopter van de kustwacht zocht mee vanuit de lucht.

De zoekactie leverde dinsdag niets op en werd na een paar uur gestaakt, woensdag zouden de hulpdiensten verder zoeken. Rond 07.00 uur woensdagochtend werd een lichaam gevonden op het strand tussen Wassenaar en Katwijk.

Reddingsbrigade Wassenaarse Slag

Rechercheurs hebben het lichaam onderzocht en bevestigden dat het om de vermiste jongen ging. Het lichaam van de jongen is meegenomen in een rouwauto. ,,Het gaat om een noodlottig ongeval”, aldus de politie. ,,We wensen de nabestaanden veel sterkte.”

Badgasten

Voor de badgasten van woensdagochtend komt het nieuws van de drenkeling als een verassing. Marieke loopt met haar partner en twee jonge kinderen net het strand af. Zij vertelt uit eigen ervaring te weten hoe snel het kan gaan. ,,Ik ben zelf een keer bijna verdronken, dus ik probeer niet alleen goed op mijn kinderen te passen maar ik let ook op dat ik zelf niet te ver het water in ga.”

Ook de Schotse Abby en Greg MacMillan zijn al vroeg op het strand te vinden met hun zoon en dochter. Ze zijn op vakantie in Nederland. ,,Zij kan erg goed zwemmen, hij wat minder”, zegt Greg terwijl hij naar zijn kinderen wijst. ,,Toch mogen ze er nu niet in, de stroming is te ruig. Meestal laat ik ze sowieso niet verder gaan dan hun middel, en dan nog steeds probeer ik goed op te letten.”

De twee zijn ook in hun thuisland namelijk welbekend met de grillen van de Noordzee. ,,Vroeger woonden we in Aberdeen, daar hoorde ik ook elke zomer veel van dit soort verhalen. In Schotland hebben we bovendien nog het probleem dat hier en daar hoge kliffen instorten, wat allerlei risico’s opleveren voor badgasten.”

