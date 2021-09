Vermiste vrouw (22) uit Winterswijk teruggevonden: ‘Ze is in goede gezondheid’

Haar familie is ervan op de hoogte gesteld dat de vrouw weer terecht is, en is opgelucht. Van de vrouw werd een week lang niets vernomen, sinds zij donderdagavond laat van haar werk kwam en was verdwenen. De familie riep op naar haar uit te kijken en de politie begon een zoektocht . Uiteindelijk is de vrouw gevonden, na bijna zeven hele dagen vermist te zijn geweest.

‘Daar iets over zeggen, is aan haarzelf’

Door wie en waar zij is gevonden, maakt de politie niet bekend. Ook onder welke omstandigheden zij is aangetroffen en wat de achtergrond is geweest van haar verdwijning – of zij daarvoor zelf heeft gekozen of dat er sprake is van een strafbaar feit – wordt niet gemeld.



,,Omwille van de privacy van deze volwassen vrouw doen we daar geen uitspraken over. Daar iets over zeggen, is aan haarzelf en haar familie”, meldt Hummelink.