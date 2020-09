Vermiste Wim (67) terecht na grote zoektocht: ‘Bizar, mijn vader is levend gevonden in de bosjes’

Podcast ‘Het leven is door corona enorm saai geworden!’

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Een bekende uitdrukking, maar waarom horen we dan zo weinig jongeren in het nieuws, in de media en op straat? Tijd voor een nieuwe podcast. Een podcast waarin jongeren hun visie op het nieuws geven. Waar ze hun vernieuwende ideeën in mogen laten horen. Hoe denken jongeren over het coronavirus? Wat vinden ze van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat houdt hen bezig? In Je bent jong en je vindt wat! kunnen ze hun mening kwijt over groot en minder groot nieuws.