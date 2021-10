Vernedering wordt vaak volledig onderschat als het over armoede gaat

Als mij na afloop van een literaire lezing, ergens in een bibliotheek of de lokale schouwburg, wordt gevraagd naar wat de grootste impact in mijn jeugd had, dan antwoord ik steevast ‘de armoede’. Het radioprogramma EenVandaag besteedde deze week in een uitzending aandacht aan dit onderwerp. De aanleiding was een nieuw initiatief in de gemeente Rotterdam, waar gemiddeld meer dan twee kinderen per klas met dit probleem hebben te maken. Voortaan krijgen zes basisscholen in die stad een ‘medewerker kansengelijkheid’, iemand die goed kijkt of kinderen brood voor de lunch hebben meegekregen, zich op een volwaardige manier kunnen aankleden en of ze überhaupt thuis iets van intellectuele prikkels ontvangen.