Vernieling escaleert tot schietpartij: agent én twee anderen gewond

Een agent nam poolshoogte bij de woning, maar dat werd hem bijna fataal. ,,Op dat moment is er geschoten waarbij een politie collega gewond is geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd,’’ verklaarde de politie Winterswijk vanmorgen vroeg weten. Ook de verdachten kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf. ,,Een van de inzittenden was zwaar gewond en is per helikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd,’’ meldt de Gelderse politie. Ook de bestuurder van de auto was raakte gewond. ,,Hoe de twee hun verwondingen hebben opgelopen wordt onderzocht,’’ laat een woordvoerster van de politie weten.



Het incident had plaats in de omgeving van de Keizersdwarsweg in de Gelderse plaats Winterswijk. ,,Er is geschoten en er zijn vier gewonden waarvan één politiecollega,’’ meldde de politie even na half vier ‘s nachts op het twitterkanaal van de politie Winterswijk.