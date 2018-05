Verongelukte Nigel (30) krijgt spectaculair eerbetoon: 'Zelfs hij zou hier stil van worden'

Reddende engel Pien beroofd terwijl ze eerste hulp verleende: 'Dit verwacht je niet'

21:13 De 22-jarige Pien Verhaag uit het Limburgse Tegelen werd vandaag op het station in Roermond beroofd, terwijl ze hulp verleende aan een onwel geworden man die op het spoor viel. Na haar reddingsactie ontdekte ze dat haar telefoon uit haar tas was gestolen. ,,Als je iemand aan het helpen bent, let je niet op je spullen.”