Verontwaardiging bij moslims over ‘genotshuwelijken’ voor seks: ‘Dit mag niet, huwelijk is serieuze zaak’

Uit een aflevering van een Zweeds onderzoeksprogramma blijkt dat sommige sjiitische moskeeën in Zweden bereid zijn mee te werken aan het voor korte tijd huwen van vrouwen voor seks. Hierbij krijgt de vrouw geld als ze voor een bepaalde afgesproken tijd, dat kunnen dagen, weken of maanden zijn, met iemand trouwt. De journalisten gebruikten vrouwen, die aangaven dat ze het financieel moeilijk hadden, om te kijken of moskeebestuurders bereid waren hieraan mee te werken. In veel gevallen was dat het geval.