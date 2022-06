Verontwaardiging over aangelijnde hond die kat doodbijt: ‘Het baasje liep gewoon grinnikend door’

Het was een drukke bedoening dinsdagmiddag rond 14.00 uur in Papendrecht. Ooggetuige Hannah (19) zag door het raam vanuit het verpleeghuis waar ze werkt een man lopen met aangelijnd drie grote honden. Tot haar grote schrik had een van die honden een kat in zijn bek. Zij en haar collega’s twijfelden geen seconde, gooiden het raam open en begonnen naar de man te gillen. ,,Laat die kat los!” En hoewel de meneer met zijn honden de vrouwen luid en duidelijk had kunnen horen, reageerde hij daar volgens Hannah nauwelijks op. ,,Hij had bovendien een blik op zijn gezicht alsof er helemaal niets aan de hand was.”