Veroordeelde bedreiger Omtzigt nu vast voor bedreigen zorgminister De Jonge

De 27-jarige Danny V. uit Heerlen is afgelopen week aangehouden op verdenking van het bedreigen met de dood van zorgminister Hugo de Jonge op sociale media. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving door L1 Limburg .

Delen per e-mail

V. was eerder deze maand in hoger beroep al veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De woordvoerder van het OM meldde dat V. afgelopen week is aangehouden en dat zijn voorarrest gisteren is verlengd. V. moet op 6 oktober in een snelrechtzaak voor de politierechter verschijnen.

Omtzigt

De man - een bekende corona-activist die aanwezig was bij talloze demonstraties - deed op 20 augustus vorig jaar mee aan een demonstratie op het Plein in Den Haag. Later die dag zag hij Omtzigt lopen. De Heerlenaar liep daarop met een aantal anderen naar Omtzigt toe en sprak hem aan, ging vlak voor hem lopen en blokkeerde de politicus de vrije doorgang, waardoor Omtzigt stil moest gaan staan.

Toen de politicus doorliep schold V. hem uit en uitte hij een doodsbedreiging. ,,Waarom verraad je ons allemaal?” En daarna zei hij dat hij hem zou doodslaan. Hij noemde hem ook een ‘vuile kankerhond’ en een ‘vieze kankermongool’. Andere mensen uit de groep die Omtzigt belaagden riepen onder meer ‘Deep State’ en ‘Satanisten’. Dat zijn verwijzingen naar bekende complottheorieën.

Rellen Eindhoven

In januari van dit jaar werd V. opgepakt voor opruiing bij de rellen in Eindhoven. De Heerlenaar zou voor de rellen in Eindhoven op sociale media mensen hebben aangespoord om wapens mee te nemen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: