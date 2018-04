Veroordeelde in zaak 'shishamoord' knipt enkelband door en verdwijnt

'Trage reactie NVWA maakte fipronilcrisis groter dan nodig was'

19:56 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA was organisatorisch niet voorbereid op een crisis zoals die met het verboden bestrijdingsmiddel fipronil in eieren. De dienst greep te laat in, waardoor de crisis groter is geworden dan nodig was. Dat staat in een evaluatierapport van het Meldpunt Fipronil.