Veroordeling John F. voor moord op Linda van der Giesen blijft staan

De Hoge Raad heeft de klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept. Volgens het hoogste rechtscollege is er niks mis met de veroordeling. Met het oordeel van de Hoge Raad is de veroordeling definitief.



Het gerechtshof in Den Bosch had F. de straf een jaar geleden opgelegd omdat hij zijn ex met voorbedachten rade zou hebben gedood. Het hof noemde de moord ‘afschuwelijk’. De straf was twee jaar hoger dan de rechtbank in Breda in 2016 had gegeven.



F. ging in cassatie omdat hij vond dat het gerechtshof de voorbedachte raad onvoldoende zou hebben gemotiveerd. Hij heeft altijd gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen voor de ogen van Linda maar dat hij in plaats daarvan zijn ex in een opwelling had doodgeschoten. In dat geval zou sprake geweest kunnen zijn van doodslag.

Voorbedachte rade

Vorig jaar adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad al om de straf voor moord te handhaven. Hij zag niet hoe het gerechtshof tot een ander oordeel had kunnen komen dan voorbedachte rade.Eerder heeft de familie van Linda in deze krant laten weten dat ze tevreden is met de straf in hoger beroep.



Van gerechtigheid wilde zus Suzanne niet spreken want van haar had F. levenslang gekregen. Voor de familie was destijds van belang dat ze na de slopende juridische procedure de dood van Linda een plekje kon geven. Daar haalde de cassatie bij de Hoge Raad een streep door.

Hooglopende ruzie