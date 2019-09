Verpleeghuis Omroep MAX-baas Jan Slagter ligt nu zelf onder vuur: ‘Ik voel me beledigd’

Omroep MAX-baas Jan Slagter laat in een eerste reactie weten het vervolgtoezicht met vertrouwen tegemoet te zien. Volgens hem zijn sinds het inspectiebezoek begin juni al veel zaken verbeterd.



Slagter nam twee jaar geleden het initiatief voor het ouderencomplex voor gezonde senioren en voor mensen met een (lichte) zorgvraag of dementie, omdat de kwaliteit in veel ouderenwoningen volgens hem onder de maat was. Hij wil dat mensen op een fijne plek hun oude dag kunnen doorbrengen bij een zorgorganisatie die efficiënt met geld omgaat. ,,Dus geen dure managers, geen verspilling en geen onnodige regels en voorschriften. In het Ben Oude NijHuis staan de wensen van bewoners centraal’’, zei hij bij de introductie.

Het verpleeghuis, vernoemd naar Ben Oude Nijhuis, de man die in 2014 de slechte verpleeghuiszorg aan zijn demente vrouw aan de kaak stelde, blijkt nu op allerlei punten tekort te schieten. De inspectie ziet ‘goede intenties’ bij de medewerkers die ‘goede en warme zorg’ willen leveren, maar op zeven van de tien punten waarop het verpleeghuis is beoordeeld voldoet het niet aan de normen.

Zo wordt medicatie van de ruim vijftig cliënten niet altijd op de juiste manier bijgehouden en heeft het ‘problemen bij het inschakelen van de nodige multidisciplinaire deskundigheid voor de zorg aan cliënten met een complexere zorgvraag’. Die situatie brengt volgens de inspectie ‘het risico met zich mee dat cliënten niet de zorg ontvangen die zij nodig hebben’.

Niet aanwezig

De inspectie constateert bovendien dat de huisarts van cliënten niet aanwezig is bij belangrijke besprekingen. Ook wordt voor bewoners met complexere problematiek, zoals onbegrepen gedrag of agressie, geen psycholoog ingeschakeld, terwijl daar onder zorgverleners wel grote behoefte aan is.

‘De beschikbaarheid van relevante deskundigheid is niet gegarandeerd’, citeert EenVandaag de inspectie. Anderzijds zegt de inspectie dat het Ben Oude NijHuis diverse ontwikkelingen in gang heeft gezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

‘Kil rapport’

,,De veiligheid rond medicatie is voor ons nummer 1", zei Slagter in het tv-programma EenVandaag (NPO 1). Dat de inzet van specialistisch personeel niet in alle gevallen aan de norm voldoet, wil hij onder meer oplossen door voorlopig uit eigen middelen specialisten in te huren en te betalen.

Slagter sprak in de uitzending van ‘een kil rapport’. Op de vraag of hij als bevlogen bestuurder bij het beginnen van het project niet overenthousiast is geweest, antwoordde hij: ,,Het is me wel tegengevallen, maar ik laat de moed niet zakken. Over drie maanden hebben we het allemaal allang op orde.” En: ,,Bij ons hoeven de bewoners nooit in hun eentje te zitten of eenzaam te zijn.”

Reactie aan AD

In een toelichtende reactie aan het AD spreekt Slagter van ‘een vertekend beeld’. ,,Het is stemmingmakerij, ook omdat het Jan Slagter is. Ik voel me een beetje beledigd door deze reportage. Die foto die ze laten zien, is in juni gemaakt door de inspectie. Nu drie maanden later ziet die er heel anders uit. We hebben al heel veel dingen op orde. Als je het rapport helemaal leest, dan zie je dat de inspectie zegt: zorgverleners kennen hun cliënten, hun wensen en behoeften. Waren ze positief over. In het rapport staat niets in het rood. En rood is alarmfase één.”

Uitgerekend Jan Slagter die in zijn programma De Zorgwaakhond wantoestanden in de zorg aan de kaak stelt, ligt nu zelf onder vuur. ,,Als ik Piet Jansen uit Abcoude was geweest had ik heus niet in die uitzending gestaan. De link met de zorgwaakhond is niet terecht. Daar gaat het echt over misstanden. Zoals een man die laatst tegen me zei: ik slaap in een rolstoel, omdat ik bang ben dat de thuiszorg niet op tijd komt. Er werd ook gezegd: hij is er weinig. Ik wil niet flauw doen, maar ik heb er laatst wekenlang elke dag gezeten. Dit is jammer voor de mensen die er werken. En na deze uitzending moet ik constateren dat de AvroTros niet meer de gezelligste familie is.”

