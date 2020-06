Verpleeghuisbewoner mag sneller meerdere bezoekers ontvangen

Rutte: Ook Nederland heeft een racismepro­bleem

20:36 Premier Mark Rutte vindt dat discriminatie in Nederland een ‘systemisch probleem’ is, maar noemt het ‘niet onderhandelbaar’ om bij demonstraties de eis van 1,5 meter afstand te negeren. ,,De demonstratie op de Dam was in deze vorm dus onverantwoord’’, zei Rutte vanavond.