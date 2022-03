Verpleegkundige ziet 388.000 euro schadevergoeding aan neus voorbij gaan na ruzie met anesthesioloog

De vrouw had om ontbinding van haar arbeidsovereenkomst en de bijbehorende vergoedingen gevraagd omdat het ziekenhuis volgens haar ernstig verwijtbaar had gehandeld in een kwestie tussen haar en een anesthesioloog.



Hij zou zich diverse keren boos en intimiderend tegenover de medewerkster hebben opgesteld. Volgens de vrouw was sprake van onacceptabel gedrag. Zij kaartte de kwestie aan bij het ziekenhuis, dat enkele keren probeerde om tot een onderlinge oplossing te komen. De verpleegkundige vindt dat het ziekenhuis haar heeft laten vallen en dat daarom sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag.