Verpleegkundigen: Opschaling IC's bij tweede coronagolf in gevaar

Brabantse carnavals­ar­tiest (56) op gruwelijke wijze omgebracht: vastgebon­den en keel doorgesne­den

9 september De Brabantse carnavalsartiest Frank Schrijen die begin maart dood werd gevonden in zijn woning in Boxmeer, is met een stuk hout op zijn hoofd geslagen en vastgebonden. Daarna is zijn keel doorgesneden. Dat blijkt vandaag bij een voorlopige rechtszitting in Den Bosch tegen de 26-jarige asielzoeker Carli A.