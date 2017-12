'Verras een oudere met kerstkaart'

Het is de derde keer dat het Ouderenfonds deze actie op touw zet. Afgelopen jaar werden maar liefst 120.000 kaartjes uitgedeeld, maar directeur Corina Gielbert hoopt dit aantal te overtreffen. ,,Veel ouderen zijn met de feestdagen alleen en wij weten dat zo'n handgeschreven kaart erg wordt gewaardeerd. Het is een kleine moeite met een bijzonder groot effect."

Behalve kaartjes van volwassenen hoopt het fonds opnieuw op een bijdrage van veel scholieren. Bijna 1.500 scholen hebben al toegezegd in de pen te klimmen. Gielbert: ,,We verwachten een stortvloed aan mooie kerstwensen, uit alle hoeken van het land." De kerstkaartenactie is een samenwerking tussen PostNL, Kidsweek en het Nationaal Ouderenfonds.