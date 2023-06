Verrassingsbezoek Tata-jongeren aan Greenpeace: ‘Cancelen doet pijn’

Een grote groep jonge werknemers van staalbedrijf Tata Steel heeft donderdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Greenpeace in Amsterdam. ,,Laten we samenwerken aan een groene toekomst, in plaats van tegenover elkaar te staan’’, zegt Eduard Ingen Housz, bestuurslid van initiatiefnemer Young Board.

De jonge generatie staalmakers kwam met een brief, een boodschap en een uitgestoken hand. De stoet arriveerde rond 13.30 uur met drie bussen vol collega's, zonder protestborden maar in werkkleding, en nog enkele tientallen jonge werknemers die de route van IJmuiden naar het NDSM-plein per fiets aflegden. Aanleiding voor het bezoek is de aangekondigde actie van Greenpeace komende zaterdag bij de staalfabriek.

Gezamenlijke brief

‘Wij kozen voor dit bedrijf omdat we onszelf zien als onderdeel van de oplossing en niet van het probleem’, stelt de gezamenlijke brief die door 611 collega's is ondertekend. ‘Het doet ons dan ook pijn om te zien hoe er over ons wordt geschreven en gedacht. Wij worden helaas steeds vaker gezien als de belichaming van het kwaad, terwijl we onderdeel zijn van de oplossing’.

Initiatiefnemer is Young Board, een informele club van jonge werknemers van de staalonderneming. De leden zitten door heel het 9000 werknemers tellende bedrijf, van ongeschoolde posten tot hoogopgeleide wetenschappers. Bestuurslid Ingen Housz studeerde natuurkunde in Delft. ,,Mijn afdeling bedenkt manieren om beter staal te maken met minder afval.’’

Het zou doodzonde zijn als de jongere generatie afhaakt. Wij zijn juist nodig voor de overstap naar het maken van groen staal. Die drive hebben we ook Eduard Ingen Housz, Jonge ingenieur Tata Steel

Volgens de jongerenorganisatie is de beeldvorming rond Tata de afgelopen jaren snel verslechterd. Dat komt enerzijds door bezorgdheid naar aanleiding van gezondheidsstudies, maar ook door de politieke wil om de uitstoot van stikstof en broeikasgassen sterk te verminderen. Actiegroepen zoals Greenpeace laten zich ook steeds luider horen. ,,Mensen vinden het soms moeilijk om hier te werken.’’

Maar als de jonge generatie van technici en bollebozen het bijltje erbij neergooit, zijn we nog verder van huis, menen de staalmakers. ,,Het zou doodzonde zijn als de jongere generatie afhaakt. Wij zijn juist nodig voor de overstap naar het maken van groen staal. Die drive hebben we ook. We kunnen beter constructief zijn dan elkaar cancelen.’’

Toxic Tata Tours

Milieuorganisatie Greenpeace heeft de afgelopen weken uitjes voor milieutoeristen georganiseerd naar de fabriek. Ze wierf deelnemers met de tekst: ‘Kom aan boord op één van onze Toxic Tata Tours! ... kun je met eigen ogen zien hoe Tata Steel de natuur en gezondheid schade toebrengt'. Toch hoeft de fabriek van Greenpeace niet te verdwijnen, zolang ze maar razendsnel opschoont.

Een week geleden schreef Greenpeace-directeur Andy Palmen ook een open brief aan de medewerkers van Tata Steel. Daarin maakte hij duidelijk dat de acties van de milieuorganisatie ,,op geen enkele manier gericht is” tegen het Tata-personeel persoonlijk. Maar wel tegen de bedrijfstop, in zowel India als Nederland. ,,Degenen met de macht en de middelen om Tata schoner te maken, maar die hun verantwoordelijkheid niet nemen.”

Jonge medewerkers van Tata Steel brengen een verrassingsbezoek aan Greenpeace in Amsterdam. Ze vragen om samenwerking in plaats van elkaar zwart te maken.

Daar zit een fraaie kans tot samenwerking, meent Ingen Housz. ,,Er is een gemeenschappelijk doel: Greenpeace en medewerkers van Tata Steel Nederland willen een leefbare wereld achterlaten voor de generaties na ons. Om een duurzame groene toekomst te realiseren hebben we groen staal nodig. Staal voor windmolens, zonnepanelen, treinen, elektrische auto’s en natuurlijk onze fietsen.’’

Tata Steel wil per 2030 groen staal maken, dat wil zeggen niet meer met gebruik van kolen maar met waterstof. Dat scheelt een heleboel uitstoot. Ingen Housz: ,,De wereld heeft jonge mensen met passie nodig om de wereld te vergroenen. We moeten ze juist stimuleren.’’