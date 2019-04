Verslaafd aan vinyl: echte kenners over hun favoriete platen

Vier Nederlan­ders in Duitsland opgepakt voor serie plofkraken

17:26 Vier mannen uit Utrecht en omgeving zijn vanmorgen in alle vroegte aangehouden in Duitsland op verdenking van een serie plofkraken. Twee mannen werden op heterdaad betrapt toen ze een bankgebouw in het Ruhrgebied binnendrongen om daar een geldautomaat op te blazen. Twee anderen waren in de buurt op ze aan het wachten.