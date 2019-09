Verslaggever Robin Nanninga over het familiedrama in Dordrecht en Downton Abbey de film in De Ochtend Show to go

De schok in de wijk Sterrenburg in Dordrecht is nog altijd enorm. Langzamerhand wordt er steeds meer bekend over het familiedrama dat zich daar maandagavond heeft afgespeeld. Naast de schutter zelf en zijn twee dochtertjes, is de moeder later ook in het ziekenhuis overleden. Robin Nanninga, verslaggever van De Dordtenaar , geeft ons de laatste informatie. Komende donderdag maakt de Centrale Europese Bank wellicht bekend dat we jaarlijks rente gaan betalen over ons spaargeld. Met deze maatregel moet de economie gestimuleerd worden. Financieel journalist van Geld.nl Amanda Bulthuis is in de studio om ons uit te leggen waarom dit misschien gaat gebeuren en wat we nu met ons spaargeld moeten gaan doen.

Na de populaire televisieserie Downton Abbey is er nu een verfilming, die vanaf donderdag in de bioscoop te zien is. Filmjournalist Ab Zagt was maandagavond al bij de wereldpremière in Londen en is hier om ons over de film te vertellen.



Daarnaast kiest twee derde van de Nederlanders voor de collectieve verzekering vanwege de korting, maar een normale verzekering afsluiten blijkt toch vaak gunstiger. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. We skypen morgen met de algemeen directeur van Independer, Coen de Ruiter.



Verder was gisteravond het Apple-event in Silicon Valley waar nieuwe producten en snufjes zijn gepresenteerd. Techredacteur Chris Born was daarbij aanwezig en zal ons inlichten over de nieuwe Appleproducten en ontwikkelingen die we kunnen verwachten.



Verder is verslaggever Peter Boender bij ‘luchtvluchteling’ Jan in het Groningse Haren. Hij verhuisde daar naartoe om van de frisse lucht te genieten. Het verhaal van Jan is er een van vele, nu blijkt dat Randstedelingen massaal verhuizen vanwege de luchtvervuiling.