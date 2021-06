Verspreider van complottheorieën over pedo-netwerken opgepakt

De politie heeft een van de drie mannen opgepakt die achter de complottheorieën zitten over vermeende netwerken van pedofielen onder hooggeplaatste Nederlanders. Het gaat om de 53-jarige Wouter R, die net als twee in het buitenland verblijvende complotdenkers al jaren verhalen verspreidt over pedo-netwerken. Mede daardoor werd RIVM-topman Jaap van Dissel al talloze malen bedreigd.

De 53-jarige man is gisteravond in het Groningse Siddeburen opgepakt door een arrestatieteam. Wouter R. heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van opruiingen en bedreigingen. De verdachte is één van de makers van het zogeheten Red Pill Journal. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn aanhouding maakt onderdeel uit van een groter, lopend onderzoek naar de complottheorieën en de daaruit voortvloeiende intimidaties en bedreigingen.

Wouter R. wordt samen met oud-journalist Micha Kat (58) en oud-Bodegraver en Joost Knevel gezien als de mannen die de al jaren rondzingende complottheorieën over pedo-netwerken aanjagen. Mede daardoor legden honderden mensen enkele maanden geleden ineens bloemen op een graf van een zogenaamd slachtoffer op een kerkhof in Bodegraven. Familieleden van de man in het graf moesten zelf bloemleggers verjagen van het kerkhof. De man in het graf geeft niets met pedo-netwerken te maken en is in 2007 bij een ongeval om het leven gekomen. De gemeente huurde zelfs bewakers in om het kerkhof te beveiligen en deed aangifte tegen de complotdenkers.

Vier maanden cel

Ook RIVM-topman Jaap van Dissel werd zelfs met een vermeend pedo-netwerk in verband gebracht door de complotdenkers. Hij deed maanden geleden al aangifte van bedreiging. Gisteren nog, werd daarvoor Bart van W. uit Den Haag, een bekende verschijning in kringen van complotdenkers, veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van Van Dissel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bart van W. had tijdens een rechtszaak tegen twee andere bedreigers van Van Dissel buiten voor de rechtbank gedemonstreerd. Op een video is te zien hoe hij roept: ,,Van Dissel? Die kindermoordenaar? We kunnen hem begraven in Bodegraven. Wij staan klaar.” Ook is er een foto waarop hij een pamflet vasthoudt waarop staat: ‘Politie en justitie, waarom beschermen jullie pedofielen en moordenaars! Seks-pedo dossiers in de doofpot!’ Naast die tekst staat een foto van Van Dissel.

Enkele weken geleden werden al twee vrouwen veroordeeld tot acht en zes weken cel (deels voorwaardelijk) voor het bedreigen van Van Dissel. Ook is deze week het voorarrest van een 34-jarige man uit Enschede met veertig dagen verlengd vanwege bedreigingen aan het adres van Van Dissel.

Stalken

Politie en justitie lijken volop bezig de complotdenkers en de mensen die daardoor aan het bedreigen slaan, aan te pakken. Aanslaande maandag dient een rechtszaak van de gemeente Bodegraven tegen Micha Kat, Joost Knevel en de nu opgepakte Wouter K. De gemeente eist dat zij stoppen met het op complottheorieën gebaseerd stalken van onschuldige mensen, het (laten) neerleggen van ‘manifesten’ op begraafplaatsen en het rondbazuinen van complottheorieën op internet. Dan doen zij onder meer via het genoemde Red Pill Journal.

Micha Kat en Joost Knevel wonen allebei in het buitenland, eerstgenoemde in Noord-Ierland, de ander in Spanje. Knevel komt uit Bodegraven. Hij kwam een jaar geleden met de theorie dat hij ooit getuige was van een moord op een meisje en dat de andere getuigen allemaal uit de weg zijn geruimd. Een van die getuigen zou dus de man in het graf in Bodegraven zijn. Een van de daders is in zijn verhaal Jaap van Dissel. Voor al zijn beweringen is nooit één snipper bewijs gevonden. Tegen oud-journalist Micha Kat loopt al een uitleveringsverzoek.

Kat geldt als de meest gevreesde complotdenker van Nederland, gevlucht naar Ierland omdat hij hier nog een celstraf van ruim een half jaar moet uitzitten voor het bedreigen van journalisten. In onlinevideo’s ontvouwt hij nog steeds zijn theorieën over corona, pedofilie en satanisme. Vanaf het moment dat hij het verhaal van Joost Knevel omarmde, werd Bodegraven ineens doelwit van honderden complotdenkers.

In deze video vertelt verslaggever Victor Schildkamp hoe het kerkhof in Bodegraven middelpunt werd van een complottheorie: