Verstekelingen kunnen container moeiteloos in

Verdachte ‘voetbal­moord’ Breda na elf jaar opgepakt in Montenegro

21 november De moord in juni 2008 op Ahmet Ceylan (33) in Breda, na afloop van de EK-voetbalwedstrijd Turkije-Kroatië, lijkt opgelost. In Montenegro is in augustus een 37-jarige verdachte van het misdrijf opgepakt. De man is vorige week uitgeleverd aan Nederland.