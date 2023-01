Verstokte roker heeft helemaal niks aan die kankeratlas

Dit is de flat waar verkrach­ter toesloeg: ‘Meiden mochten niet alleen naar die kelder­boxen toe’

Zou de al jaren spoorloze verkrachter misschien nóg een keer toeslaan in het donkere gangenstelsel vol met kelderboxen onderin hun gebouw? Een vraag die geregeld door het hoofd spookte bij bewoners van flats in Schiedam en Vlaardingen. De opluchting is groot nu er eindelijk een verdachte is opgepakt. ,,Als het hem echt is, dan hoop ik dat ze hem lekker een lange straf geven.’’

17:05