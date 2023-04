Vertrouwen in koningspaar blijft laag, slechts kleine meerderheid voorstander monarchie

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima blijft historisch laag. Slechts een kleine meerderheid (54 procent) blijft voorstander van een monarchie. Het vertrouwen in het koninklijk echtpaar is net zo laag als een jaar geleden, blijkt uit het jaarlijkse koningsdagonderzoek van het EenVandaag Opiniepanel .

Vorig jaar bleek al uit hetzelfde onderzoek dat het vertrouwen in het koningspaar was gekelderd. Toen werd gewezen op onder meer een vakantie in Griekenland tijdens coronatijd en een feest voor Amalia, waar volgens coronaregels te veel gasten aanwezig waren. Een jaar later blijkt dat de koning en koningin het vertrouwen onder de bevolking niet heeft teruggewonnen.

Slechts 55 procent van van het opiniepanel zegt vertrouwen te hebben in koning Willem-Alexander, dat is hetzelfde niveau als vorig jaar. In 2021 had nog 63 procent van het opiniepanel vertrouwen in de koning. Voor de coronacrisis lag dit percentage boven de 80 procent.

Máxima blijft iets populairder dan Willem-Alexander, al wordt ook zij historisch laag gewaardeerd. In Máxima heeft nog 61 procent van de Nederlanders vertrouwen, gelijk met vorig jaar. In 2018 en 2019 had nog 84 procent van de ondervraagden vertrouwen in Máxima als koningin. Nooit eerder, ook niet voor de troonswisseling in 2013, werd het koningspaar zo laag gewaardeerd.

Willem-Alexander komt de laatste weken vaak in het nieuws, vooral vanwege een podcast die hij maakt met voormalig diskjockey Edwin Evers. Tijdens die gesprekken presenteert hij zich meermaals als ‘normaal’ mens, door onder meer te bekennen dat hij tijdens lockdowns videobelde in trainingsbroek, met daarboven een en colbert en een das. Hij vertelde ook dat hij supporter van Ajax is.

In de podcast komt ook de vertrouwenscrisis in de monarchie ter sprake. Volgens de koning is het vertrouwen in alle instituties in Nederland in de afgelopen tien jaar flink gedaald. ,,Als dat in de monarchie dan niet zo zou zijn, zou ik de opiniepeilingen niet vertrouwen’’, zei hij.

Willem-Alexander en Maxima krijgen niet heel veel steun, moeten ze vrezen voor het einde van het koningshuis:

Mensen die positief zijn, zeggen ‘dat hij ook maar een mens is en zijn best doet’. Ze noemen hem bovendien ‘verbindend’ en vinden hem goed ‘in de persoonlijke omgang met mensen uit alle lagen van de bevolking’. Veel mensen waarderen ook zijn neutraliteit, in tijden van polarisatie.

Oudere mensen (65-plus) steunen de monarchie het vaakst, 62 procent van die groep is positief. Voorstanders vinden de monarchie naast verbindend, een mooie traditie en een goed uithangbord in het buitenland. Jongere mensen (18 tot 35 jaar) zijn vaker negatiever; slechts 45 procent steunt de monarchie nog. Tegenstanders vinden het koningshuis duur, niet van deze tijd, en ze zeggen bovendien dat afschaffen beter voor de familie zelf zou zijn. De leden van koningshuis zouden in een gouden kooi leven.

Ook leven veel mensen mee met het lot van Amalia, die wordt beveiligd vanwege bedreigingen. Zij krijgt een waarderingspercentage van 61 procent, na haar officiële optredens tijdens Prinsjesdag en het bezoek aan het Caribische deel van Nederland.

