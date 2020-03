Vertrouwen Nederlanders in aanpak coronacrisis neemt af

Dat blijkt uit onderzoek van Marktonderzoeksbureau Markteffect onder ruim 1400 mensen, in opdracht van deze krant. Waar tien dagen geleden de constatering nog was dat de Nederlander nuchter bleef onder de virusuitbraak is dat beeld aan het kantelen. Het aantal Nederlanders dat hun leven in grote tot zeer grote mate aanpast is in die periode gestegen van 6 naar 21 procent. Nog eens 41 procent heeft dat ‘in kleine mate gedaan'. En waar eerst 11 procent van de ondervraagden aangaf voedsel of andere producten te hebben gehamsterd, is dat gestegen naar 17 procent. Nog eens 17 procent zegt dat nog van plan te zijn.