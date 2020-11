Verveling rechtvaardigt het neersteken van anderen niet

Youtubers Beauty­gloss en Enzo Knol: ‘Einde aan ons verdienmo­del? Nee, het wordt opgeblazen’

16:28 Het verdienmodel van de Nederlandse YouTubers komt door de aangescherpte regels in de per 1 november gewijzigde Mediawet helemaal niet in gevaar. Dat zeggen beautyvlogster Mascha Feoktistova en vlogger Enzo Knol tegen deze nieuwssite. ,,Ik denk dat het allemaal erg opgeblazen wordt. Vloggers mogen gewoon reclame blijven maken voor hun sponsoren, zolang ze er maar duidelijk genoeg over zijn.”