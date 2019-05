Verwaarloosde jochies die ‘dierlijke geluiden’ maakten zijn nu in goede handen

Het gaat naar omstandigheden goed met de twee verwaarloosde jongetjes die langere tijd alleen in een flat opgesloten zaten. Zowel de kinderen als hun moeder krijgen de zorg die nodig is, zegt een politiewoordvoerder. Over de kinderen ontstond gisteren commotie na een Facebookcolumn van agent Tom Verweij dat hij ‘twee verwaarloosde en kinderen die dierlijke geluiden maakten', had aangetroffen ergens in een flat in de Zaanstreek.

Agent Verweij beschreef hoe hij een tijd geleden op een bloedhete dag een melding kreeg over twee ‘achtergelaten’ jongetjes in een flat. De jochies zouden, zo schreef Verweij, zelfs ‘een eigen taal verzonnen hebben om met elkaar te communiceren’, zo lang waren ze met z'n tweeën geweest. De agent trof een van de jongetjes aan met ‘een mes in zijn handen'. En nergens was eten of drinken te vinden. De ruimte waarin zij opgesloten zaten, was van buiten dichtgemaakt met een vastgeknoopte riem. De agent was gekomen na een melding van buren die de jochies hadden horen huilen.

Verweij’s verhaal leidde tot veel commotie en vragen op social media. Maar om privacyredenen wil de politie niks zeggen over de zaak, behalve dat het nu beter gaat met de jongens. En dat het afgelopen zomer is gebeurd. Agent Verweij vertelt in zijn column op Facebook dat gewacht is op de moeder maar dat zij niet kwam opdagen. De woordvoerder van politie Noord-Holland zegt dat er destijds kort nadat de jongetjes waren bevrijd, contact is gelegd met de moeder.

Van het incident is proces-verbaal opgemaakt. Hulpverleners staan het gezin nu bij, maar ook het Openbaar Ministerie kijkt naar de zaak.

Purmerend

De politie wil niet bevestigen dat het gaat om een soortgelijk klinkend incident met twee jongetjes in een flat in Purmerend. Flatbewoners daar vertelden gisteren al precies hetzelfde verhaal als agent Verweij. Buren hadden geholpen de vieze luier van het jongste jongetje te verschonen. Ook zij hadden de politie gewaarschuwd nadat ze de kinderen hadden horen huilen. De deur van die woning is opengebroken. De sporen daarvan zijn nog te zien bij de woning in de galerijflat.