Verwarde man veroorzaakt explosie, twee gewonden

Aantal daklozen in Nederland verdubbeld: ‘Iedereen kan dakloos worden’

0:01 Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. Opvanginstanties slaan alarm: ,,Steeds meer mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.’’