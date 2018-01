Verwarmingsmonteur steelt hele jaar door juwelen bij mensen thuis

‘Dikke BMW’ rukt op in kabinet-Rutte III

25 januari De bewindslieden van Rutte III dat pretendeert het groenste kabinet ooit te zijn, rijden veelal nog in benzineslurpers. Vier ministers en twee staatssecretarissen rijden in een hybride auto. Van de achttien overige bewindspersonen stappen in de loop van dit jaar nog zeker vijf andere bewindspersonen over op een BMW 740e met een oplaadstekker.