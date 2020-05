Verwennerij uit China: extra dikke bamboescheuten voor pandamoeder Wu Wen

De twee panda’s in Rhenen worden al jaren verwend, weet eigenaar Bennie Nielen van Bamboo Giant. Daar is een schepje bovenop gedaan nu er drie weken geleden een babypanda is geboren. De panda drinkt nu nog moedermelk en is dus afhankelijk van de gezondheid van moeder. Om die optimaal te houden importeerde Nielen extra dikke bamboescheuten vol proteïne uit China.



,,Ik heb een kweker uit China in mijn netwerk”, zegt Nielen. ,,Vorig jaar oktober ben ik nog bij hem geweest. Hij levert dikkere scheuten dan wij in Nederland kunnen kweken en dat is beter voor de moeder.” Nielen is blij met de nieuwste klus. Hij heeft de nieuwe pandatelg nog niet gezien. De Astenaar wil het personeel van de dierentuin daarmee ook niet lastigvallen. De dieren zijn gebaat bij rust en regelmaat.