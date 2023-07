Verzekeraar vergeet zelf op kleine lettertjes te letten en moet ton meer uitkeren voor stormschade

Wie een verzekering afsluit, moet goed op de kleine lettertjes letten. Maar als die kleine lettertjes onbegrijpelijk zijn geformuleerd, kan de verzekering ook zomaar veel meer dekken dan de bedoeling is. Dat weet Unigarant nu ook: de verzekeraar uit Hoogeveen moet van het Gerechtshof een ton uitkeren aan een inwoner van Stiphout (gemeente Helmond), omdat in de voorwaarden niet duidelijk is wat het verschil is tussen een bos en een tuin.

Op 5 juni 2019 trok zwaar onweer over delen van het land. Daarbij kwamen zeer zware windstoten voor, die onder meer een ravage aanrichtten in twee bospercelen achter een vrijstaande woning in Stiphout. Van de eiken die daar stonden bleef maar weinig over. De bewoner claimde de schade aan zijn oorspronkelijke tuin en het later aangekochte mini-bos, een oppervlakte van 11.000 vierkante meter.

De Stiphouter heeft een opstalverzekering bij Unigarant en volgens de voorwaarden valt onder opstal ook ‘herstel van tuinaanleg en beplanting die behoren tot de verzekerde opstal’. De grote vraag is hoe ‘tuinaanleg’ moet worden opgevat. Vallen daar ook de twee - later aangekochte - beboste stukken grond onder, die in het verlengde liggen van de oorspronkelijke tuin? Unigarant vindt van niet. Immers, een bos is geen tuin. De rechtbank vond dat in eerste instantie ook, maar het Gerechtshof Arnhem trekt een andere conclusie.

Ornamenten

Uitgerekend nu verzekeraars de balans opmaken van verwoestende zomerstorm Poly, heeft het Gerechtshof daarmee het begrip ‘tuin’ bij het bepalen van stormschade flink opgerekt.

Een door de bewoner ingeschakelde expert berekende de totale schade in Stiphout op 139.000 euro, inclusief btw. Maar Unigarant wil daar niet aan: de stukken grond met alleen bomen horen niet bij de tuin en vallen dus niet onder de opstalverzekering, oordeelt het bedrijf. Het is alleen bereid de schade aan de reguliere tuin te vergoeden, bijna 30.000 euro. Want, stelt Unigarant, een tuin is ‘een aangelegd en gecultiveerd stuk grond dat tot doel heeft een opstal te sieren met bloemen, planten, gras, ornamenten en (enige) sierbomen’.

Gesneuvelde eiken

Maar het probleem is: deze uitleg staat zo niet in de verzekeringsvoorwaarden. Sterker nog: het Gerechtshof vindt de voorwaarden dermate onduidelijk dat er geen chocola van te maken is. Waarom zou een bostuin geen tuin zijn? Het hof noemt de voorwaarden grammaticaal zo gebrekkig, dat die voor de gemiddelde consument niet te begrijpen zijn. En onbegrijpelijke voorwaarden moeten in het voordeel van de consument worden uitgelegd, zo staat in de wet. Dus moet Unigarant alsnog de resterende ruim 100.000 euro uitkeren voor de gesneuvelde eiken.

Wat dit voor andere stormschades aan tuinen betekent, is nog onduidelijk. Meerdere verzekeraars hebben het begrip ‘tuinaanleg’ in de voorwaarden staan, of spreken van ‘tuin behorend bij het woonhuis’, zonder dit nader te duiden. Woordvoerder Yvonne van Asselt zegt dat Unigarant nu onderzoekt ‘wat de uitspraak betekent voor de polisvoorwaarden'. Ook overweegt het in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.