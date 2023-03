Verzet tegen ontslag ‘kritische’ hoofddocent universiteit Groningen groeit

Reacties op rellen voetbalsta­di­ons: ‘Zou het helpen als de scheids pas verdergaat als het vak leeg is?’

‘Wanneer er vechtpartijen zijn of vuurwerk wordt afgestoken of er komt een gek het veld op, dan staakt de scheidsrechter de wedstrijd en gaat na 20-30 minuten vrolijk verder’ en ‘Erg eenzijdige veroordeling van Tom Egbers door deskundige Patricia Bolwerk van Stop Pesten Nu. Ze neemt niet in overweging dat Egbers’ gedrag het gevolg is van stalking door zijn vrouwelijke collega’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 22 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.