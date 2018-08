Verzilting dreigt door watertekort

Dodelijk hek AH XL: Vijf jaar onderzoek maar geen schuldige gevonden

8:26 Na vijf jaar onderzoek is er geen schuldige gevonden voor het noodlottige ongeluk met een hek bij de Albert Heijn XL in Tilburg waardoor in 2013 de Tilburgse Lieni Kolen om het leven kwam. Er komt daarom geen strafzaak over het tragische en bizarre ongeval.