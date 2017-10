Verzoenende brief Ahmed Marcouch niet genoeg voor raad Arnhem

I ntimidatie en schofferen

In de brief van gisteren schrijft het college dat nader onderzoek nodig is om helder te krijgen of het rapport van bestuurskundige Paul Frissen over de politieke arena in Arnhem wel klopt. Dat moet gebeuren middels 'gesprekken in een veilige setting'. Pas als die zijn afgerond, willen B en W een openbaar debat.