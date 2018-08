Vest aan, kachel aan: het wordt koud!

Pak die trui maar uit de kast: aan het eind van de week wordt het 's middags niet warmer dan een graad of 17. Dat zal even wennen zijn, want voor het eerst in twee maanden blijft de middagtemperatuur onder de twintig graden.

Het zal bovendien een natte bedoening zijn, voorspelt Ben Lankamp van Weerplaza. Met name op zaterdag: ,,We krijgen koele lucht aangevoerd vanuit het Noorden en dat in combinatie met het warme zeewater: daar krijg je buien van. Met name in de kustprovincies zal het flink regenen.''

Zelfs voor een 'normale' zomer is het koud, weet Lankamp. ,,We zien altijd dat het in augustus weer wat koeler wordt. De dagen worden korter, de normale middagtemperatuur daalt tot 21, 22 graden. Als we nu naar 16, 17 graden gaan, zitten we daar duidelijk onder.''

Volledig scherm De weersvoorspelling van deze week © Weerplaza

De koelere temperaturen zullen voor veel mensen even wennen zijn. ,,Al zullen de mensen die de afgelopen weken op de camping hebben gestaan er hun schouders over ophalen, want die kennen deze temperaturen van de nachten'', zegt Lankamp.

Is het nu dan gedaan met die mooie zomer, waarin sinds 25 juni in De Bilt elke dag een warme dag (boven de twintig graden) is gemeten? Welnee, stelt de weerman gerust. Na het weekend klimt het kwik weer omhoog, keurig terug naar de twintigplussers die horen bij eind augustus. ,,Alleen zie ik de tropische temperaturen niet zo snel terugkomen.''