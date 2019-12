Victor Mids en zowel Tim als Tom Coronel in De Ochtend Show to go

Zondag 5 januari barst het racespektakel DAKAR 2020 los. Tim en Tom Coronel staan ook dit jaar weer aan de startlijn van de zwaarste woestijnrally ter wereld met hun racemonster genaamd: The Beast. De gebroeders komen erover praten in de studio. Al twee weken lang staat het boek ‘Mindf*ck: The Next Level’ bovenaan in de bestsellerlijst. We kunnen dus gerust zeggen dat 2019 een topjaar is voor Victor Mids. Hij komt er alles over vertellen in de studio. Verder kijken we in de studio met Pim Ras, de hoffotograaf van onze krant, door zijn zelfgemaakte foto’s terug op het afgelopen sportjaar.