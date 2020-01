Victor Vlam en Marcel Hensema in De Ochtend Show to go

Poldercrash ‘Boeing in 2009 uit de wind gehouden bij crash op Schiphol’

21:42 Het ongeluk met de Turkse Boeing 737 in 2009 bij Schiphol had een waarschuwing kunnen zijn voor de mankementen die zich later met de Boeing 737 MAX aandienden. Maar informatie die wees op oorzaken is volgens de Amerikaanse krant The New York Times door Nederlandse onderzoekers onder druk van Amerikaanse collega’s niet in het eindrapport gezet. De krant stelt dat de verantwoordelijkheid van het Amerikaanse Boeing destijds ‘opzettelijk is begraven’.