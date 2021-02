Victoria en Robert rouwden om hun partners op het kerkhof en toen zagen ze elkaar

,,De eerste keer dat ik Robert zag, afgelopen zomer, zat hij gebukt een graf te verzorgen en keek omhoog toen hij mij zag. We groetten elkaar beleefd. Ik dacht meteen: wow, wat een goed verzorgde heer. Een echte knapperd. Maar vanwege de entourage stond ik mezelf niet toe om goed naar hem te kijken. Aan de andere kant: hoe mooi is het om elkaar te treffen binnen gedeeld verdriet. Hoe ongemakkelijk dat ook voelt, want je bent allebei bezig met je eigen smart.