Victoria Koblenko werd wakker met oorlog in geboorteland: ‘Ziet er heel slecht uit voor Oekraïne’

Medewerker politie Limburg ontslagen om contacten met criminelen en verwijde­ren pro­ces-ver­baal

Een medewerker van de politie in Limburg is ontslagen vanwege plichtsverzuim. Diegene onderhield contacten met criminelen en verwijderde op verzoek van een bekende en in ruil voor een gift een proces-verbaal uit het politiesysteem. Om wat voor gift het gaat, is onduidelijk.

22 februari