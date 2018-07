Vier docenten verleidden examenleerlingen om te frauderen

De eindexamens van de zeven leerlingen (6 havo, 1 vwo) zijn ongeldig verklaard, maar zij mogen in augustus opnieuw herexamen doen. ,,Ook de inspectie is van mening dat zij in een verleidelijke situatie zijn gebracht door docenten die zij vertrouwden. Daarom krijgen ze nu een tweede kans'', legt bestuurder Peters van koepel VO Haaglanden uit. De school in Rijswijk (Zuid-Holland) gaat aangifte doen tegen de vier docenten.

De examenfraude kwam aan het licht tijdens de tweede correctie van het herexamen. Het viel de nakijkers op dat een aantal scores hoog was en dat de antwoorden van een paar kandidaten sterk overeen kwam met de antwoorden uit het correctieschrift. De schoolleiding en het bestuur hebben direct daarop onderzoek ingesteld. Na een week kwamen ze tot de conclusie dat er haast wel gefraudeerd móest zijn door de vier leerkrachten. ,,We hebben hen ermee geconfronteerd.''

Helpen

De docenten gaven toe dat zij in zeven gevallen frauduleus gehandeld hebben. Dat deden ze puur om de leerlingen en de school te helpen, zegt Peters. ,,Ze waren enorm betrokken bij hun leerlingen en hebben hen in de aanloop naar het examen en herexamen intensief begeleid, zelfs in de weekenden.'' De zeven leerlingen die zij hielpen frauderen, stonden er slecht voor. Daar baalden de docenten van. ,,Ze wisten hoe hard ze ervoor hadden gewerkt en besloten hen te helpen.'' Dat gebeurde volgens Peters niet in een opwelling. Het was een vooropgezet plan. ,,De docenten kenden elkaar goed, waren zelfs bevriend meen ik, en ze hebben dit samen afgesproken.'' . Bestuurder Peters bevestigt dat één van de betrokken docenten teamleider was.

Schok

Volgens Peters is er binnen de school geschokt gereageerd. ,,De emoties liepen hoog op. Dit mag niet, kan niet en is onverteerbaar. De school zal alles doen om de zeven leerlingen goed voor te bereiden op het nieuwe herexamen'', zegt de voorzitter. Volgens hem is het nog nooit eerder voorgekomen dat er examenfraude op de school is gepleegd.



De leerlingen zijn vanochtend geïnformeerd over de fraude op hun school. ,,Deze school is heel goed. Dit nieuws komt echt onverwachts'', zegt een leerling, die met zijn vrienden buiten voor het schoolplein napraat over de kwestie. Volgens de scholieren gaven de ontslagen docenten les op de havo. De teamleider zou juist 'heel streng' zijn. ,,Als je iets deed wat niet mocht op het schoolplein sprak hij je direct aan. Het verbaast me dan ook dat juist hij betrokken is bij de fraude.''





De Rijswijkse school telt in totaal 140 docenten en ongeveer duizend leerlingen. Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) heeft inmiddels officieel op het incident gereageerd. ,,Voor zover ik het kan overzien, is het gegaan zoals dat behoort te gaan. Maar de informatie is nog vers. De school treft nu ook maatregelen richting betreffende docenten.''