Vier doden bij eenzijdig ongeluk op snelweg A1 bij Deventer

Zelden zo'n warme paasdag als vandaag

21 april Zelden beleefden we zo’n warme eerste paasdag als vandaag. In De Bilt werd het 24,1 graden. Daarmee is het de op één na warmste Eerste Paasdag. Dat meldt Weeronline. Het record van 24 april 2011 met 26,0 graden blijft ruimschoots overeind.