Vier jaar cel voor Amsterdammer Yassine A. vanwege raketwerper

De rechtbank veroordeelt Amsterdammer Yassine A. (31) tot vier jaar cel voor, met name, het in bezit hebben van een raketwerper met een antitankbrisantgranaat op 4 december. Deze werd gevonden na een tip dat een aanslag op de zwaarbeveiligde misdaadjournalist John van den Heuvel ophanden was.

De militaire granaatwerper, afkomstig uit voormalig Joegoslavië, lag in de kelderbox van de woning van zijn vriendin in Osdorp, waar kort na de tip een inval werd gedaan. In zijn autogarage in Lijnden lagen ook 70 kogels plus 266 gram cocaïne in zakjes.

Ook moet A. alsnog de resterende drie jaar uitzitten van de negen jaar die hij eerder had gekregen voor een gewapende overval en het schieten op een agent in Driebergen in 2011. Zijn ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ wordt geschrapt omdat hij misdrijven pleegde in zijn proeftijd.

Dat Yassine A. of anderen daadwerkelijk van plan waren een aanslag op journalist Van den Heuvel te plegen, is niet gebleken. De tip over de aanslag op Van den Heuvel kwam erop neer dat een groep overwegend Marokkaanse mannen voor de jaarwisseling met een raketwerper een aanslag op Van den Heuvel wilde plegen. De journalist krijgt al geruime tijd zware beveiliging wegens ernstige bedreigingen uit het criminele milieu. Concrete aanwijzingen voor een aanslag heeft de politie niet aan de tip kunnen toevoegen.

Oorlogswapen

De rechtbank straft niettemin zwaar omdat het gaat om ‘een oorlogswapen dat niet thuishoort in de Nederlandse samenleving’. De raketwerper heeft een bereik van 1280 meter en kan tot 400 meter zuiver worden gericht. De granaat kan 30 centimeter dikke bepantsering doorboren. “Dit wapen is niet geschikt voor civiele doeleinden,” aldus het vonnis.

,,Het is een feit van algemene bekendheid dat dergelijke wapens worden gebruikt voor oorlogvoering en aanslagen. Een wapen van dit kaliber wordt niet (slechts) voor afdreiging gebruikt. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat op enig moment gebruik zou zijn gemaakt van de raketwerper.”