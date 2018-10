Vier jaar voor met samoeraizwaard afhakken van pink stationspianist

De man uit Leeuwarden had afgelopen maart met het zwaard meerdere keren uitgehaald naar het 23-jarige slachtoffer, die bekendstaat als stationspianist op het treinstation van Leeuwarden.



Hij wist de meeste slagen af te weren, maar raakte daarbij wel gewond aan zijn arm. In zijn linkerarm en linkerhand zijn de pezen en zenuwen beschadigd en zijn linkerpink is geamputeerd.



,,Hij heeft blijvende, ontsierende littekens, lijdt aan fantoompijn en is gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis", aldus de rechtbank.



Volgens de rechtbank is de Leeuwarder verminderd toerekeningsvatbaar. De man heeft een strafblad, eerder is hij ook al veroordeeld voor geweldsmisdrijven.