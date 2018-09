Vier kinderen omgekomen bij ongeval tussen trein en bakfiets in Oss

Op de Braakstraat in de Brabantse plaats zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Ook zijn er twee traumahelikopters geland. Om hulpdiensten goed te laten samenwerken, is de situatie opgeschaald naar Grip 2. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de slachtoffers.



Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het gaat ter plaatse om een bewaakte overgang. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Op het traject worden bussen ingezet. De brandweer heeft de omgeving van het drama afgezet met schermen.