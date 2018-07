Vier leerkrachten ontslagen na examenfraude op Rijswijks Lyceum

Mijnraad: 1500 onveilige huizen in Groningen zo snel mogelijk versterken

12:01 Zeker 1500 onveilige huizen in het Groninger gasgebied moeten zo snel mogelijk worden versterkt. Daarnaast moeten eerdere toezeggingen aan bewoners rond versterkingen gehonoreerd worden. Dat staat in het langverwachte rapport van de Mijnraad over de gaswinning in Groningen.