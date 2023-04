Vier mannen verongelukt in Friesland, niet eerste dodelijke drama op ‘gevaarlijke’ weg

UpdateBij een eenzijdig ongeluk in het Friese Jirnsum zijn zaterdagavond vier mannen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten, raakte van de weg, knalde tegen een boom en belandde in een sloot. Het is niet het eerste ongeval met dodelijke afloop op de als ‘gevaarlijk’ bekend staande weg.

Het ongeluk gebeurde zaterdag rond 21.25 uur aan de Rijksweg, meldt de politie. De slachtoffers zijn twee mannen van 35 en 41 jaar en twee van 39 jaar. Ze komen allen uit de gemeente Súdwest-Fryslân.

Na de melding rukten politie, brandweer, ambulance en de traumahelikopter uit. Eenmaal aangekomen, zagen hulpverleners dat de vier inzittenden van de auto al waren overleden aan hun verwondingen. De politie is een onderzoek gestart.

Ook wordt er gesproken met mogelijke getuigen en omwonenden. Toen het ongeluk gebeurde, zouden mogelijk mensen over het naastgelegen fietspad hebben gereden. De politie is specifiek op zoek naar deze fietsers.

Geschokt

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden zegt geschokt te zijn door het ‘verschrikkelijke’ auto-ongeluk. ‘Ik leef mee met de nabestaanden en wens hen veel kracht en sterkte’, laat hij weten via Twitter. Jirnsum ligt in zijn gemeente.

Zijn collega Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân laat in een in het Fries geschreven tweet het volgende weten: ‘We zijn diep geraakt door het verschrikkelijke auto-ongeluk van gisteravond bij Jirnsum. De vier slachtoffers komen uit onze gemeente. We leven mee met de families, de vrienden en de gemeenschap.’

Tieners

Op de Rijksweg waar het drama zich afspeelde, vond in april 2016 een soortgelijk ongeluk plaats. Een auto met vijf tieners raakte van de weg, knalde ook tegen een boom en belandde eveneens in een sloot. Een 14-jarig meisje uit Oudehaske bezweek ter plekke aan haar verwondingen. Drie andere passagiers, een 16-jarig meisje uit Scharnegoutum en twee jongens van 16 en 17 jaar uit Jirnsum, raakten zwaargewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De 18-jarige bestuurder uit Jirnsum had nagenoeg niks.

Een met een van de slachtoffers bevriende dorpsbewoonster bevestigt berichten op sociale media waarin de weg ‘gevaarlijk’ wordt genoemd. ,,Vooral jongeren rijden er harder dan de toegestane snelheid om stoer te doen’’, zegt ze tegen deze nieuwssite. Dat gebeurt volgens haar op het ‘rechte stuk’ van de met bomen omzoomde weg. ,,Je hoeft maar even in de berm te raken en het gaat fout’’, weet de vrouw die haar naam niet gepubliceerd wil zien.

De bestuurder van de auto die zeven jaar geleden op de Rijksweg de controle over het stuur verloor, had volgens haar net zijn rijbewijs. ,,Hij reed 120 kilometer per uur waar de maximumsnelheid destijds 80 kilometer per uur bedroeg. Na het verkeersdrama werd de maximumsnelheid verlaagd tot 60 kilometer per uur.’’ Desondanks vonden er daarna opnieuw verkeersongelukken plaats, vervolgt de Jirnsumse. ,,Daarom werd en zo’n half jaar geleden een kleine rotonde geplaatst voor verkeer van en naar Grou. Ik heb niet het idee dat het iets uitmaakt.’’

Volledig scherm De ravage op de plek waar de auto tegen een boom reed. © ANP