Vier mensen overleden bij groot ongeluk op A59, snelweg tot zaterdagochtend dicht

Drukste vrijdag­avond­spits van dit jaar, sneeuwval in vrijwel heel het land

Met een piek van 488 kilometer is de drukste vrijdagavondspits van dit jaar gemeten, meldt Rijkswaterstaat. Over het land trekken sneeuwbuien, waar eerder al code geel voor is afgegeven door het KNMI. Volgens de ANWB passen ‘de automobilisten zich goed aan de situatie aan'.