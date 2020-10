Vier minderjarigen aangehouden voor dodelijke mishandeling van 73-jarige man in Arnhem

video 73-jarige man overleden na zware mishande­ling Arnhem; vijf jongeren nog spoorloos

11:48 De man die woensdagavond in de Spijkerstraat in Arnhem zwaar werd mishandeld door vijf jongeren, is overleden aan zijn verwondingen. De daders zijn op de vlucht geslagen. De 73-jarige man raakte zwaargewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar enkele uren later overleden, aldus de politie.